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В Хабаровском крае разбился истребитель пятого поколения Су-57

24 декабря 2019 06:30
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Новости России. В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель пятого поколения Су-57, пилот успел катапультироваться. 

Как сообщает РИА Новости, самолёт упал под Комсомольском-на-Амуре в 111 км от базы, машина не военная, она принадлежит заводу-изготовителю. Жертв и разрушений нет, лётчик жив. Причины случившегося будут установлены. 

Напомним, Су-57 (опытное название Т-50) разрабатывается для ВКС России, сейчас продолжаются испытания этого самолёта, проверяются функционирование всех систем и режимы работы двигателя второго этапа. 

# Крушение

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