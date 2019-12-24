В Хабаровском крае разбился истребитель пятого поколения Су-57

Новости России. В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель пятого поколения Су-57, пилот успел катапультироваться.

Как сообщает РИА Новости, самолёт упал под Комсомольском-на-Амуре в 111 км от базы, машина не военная, она принадлежит заводу-изготовителю. Жертв и разрушений нет, лётчик жив. Причины случившегося будут установлены.

Напомним, Су-57 (опытное название Т-50) разрабатывается для ВКС России, сейчас продолжаются испытания этого самолёта, проверяются функционирование всех систем и режимы работы двигателя второго этапа.