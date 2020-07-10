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В Венеции показали мобильные дамбы, которые должны защищать от наводнений

10 июля 2020 15:00
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Новости Италии. В Венеции испытали проект «Моисей». Огромные мобильные барьеры дамбы, которые должны защищать город от наводнений, впервые предстали перед публикой в полном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венеции показали мобильные дамбы, которые должны защищать от наводнений -1

Они располагаются в проливе Маламокко между Венецианской лагуной и Адриатикой. Строительство защитных платформ началось ещё в 2000-х, однако не было доведено до конца, в том числе из-за коррупционных скандалов.

В Венеции показали мобильные дамбы, которые должны защищать от наводнений -4

Однако после разрушительного наводнения в 2019 году, когда город ушёл под воду на метр, было принято решение возобновить работу над проектом. По плану, дамба должна начать работу уже в 2021. 

# Наводнение # Фотофакт

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