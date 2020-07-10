В Венеции показали мобильные дамбы, которые должны защищать от наводнений

Новости Италии. В Венеции испытали проект «Моисей». Огромные мобильные барьеры дамбы, которые должны защищать город от наводнений, впервые предстали перед публикой в полном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они располагаются в проливе Маламокко между Венецианской лагуной и Адриатикой. Строительство защитных платформ началось ещё в 2000-х, однако не было доведено до конца, в том числе из-за коррупционных скандалов.