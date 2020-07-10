Метеорологи прогнозируют изменение климата в ближайшие 5 лет

Новости мира. Всемирная метеорологическая организация прогнозирует изменение климата в ближайшие пять лет. Специалисты сообщают: температура воздуха в мире уже на 1 градус выше по сравнению с показателями доиндустриального уровня и это не предел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.