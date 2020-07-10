Метеорологи прогнозируют изменение климата в ближайшие 5 лет
Новости мира. Всемирная метеорологическая организация прогнозирует изменение климата в ближайшие пять лет. Специалисты сообщают: температура воздуха в мире уже на 1 градус выше по сравнению с показателями доиндустриального уровня и это не предел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В дальнейшем цифра может увеличиться до 1,5 градуса. Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, которое фиксируют сейчас на фоне остановки производства из-за пандемии коронавируса, не сможет сгладить предыдущее загрязнение окружающей среды и снизить концентрацию углекислого газа.
Специалисты считают, что это исследование раскрывает огромную проблему, которую предстоит решить для достижения цели Парижского соглашения об изменении климата.