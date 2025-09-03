В Великобритании закрывают программу воссоединения семей беженцев

Великобритания ужесточает борьбу с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламент принял закон, запрещающий въезд членам их семей в страну.

Власти считают, что это поможет прекратить деятельность контрабандистов, занимающихся нелегальной перевозкой людей, и остановит поток нелегалов, которые, рискуя жизнью, перебираются через Ла-Манш. Также для большинства мигрантов срок, необходимый для получения постоянного вида на жительство, будет увеличен с 5 до 10 лет.