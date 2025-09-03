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В Великобритании закрывают программу воссоединения семей беженцев

03 сентября 2025 07:32
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Великобритания ужесточает борьбу с мигрантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламент принял закон, запрещающий въезд членам их семей в страну.

В Великобритании закрывают программу воссоединения семей беженцев-2

Власти считают, что это поможет прекратить деятельность контрабандистов, занимающихся нелегальной перевозкой людей, и остановит поток нелегалов, которые, рискуя жизнью, перебираются через Ла-Манш. Также для большинства мигрантов срок, необходимый для получения постоянного вида на жительство, будет увеличен с 5 до 10 лет.

# Международная политика

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