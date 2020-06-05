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Участники Глобального саммита по вакцинам выделят 8 млрд долларов на программу иммунизации

05 июня 2020 09:37
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Новости мира. Участники III Глобального саммита по вакцинам договорились выделить свыше 8 миллиардов долларов на программу иммунизации,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Участники Глобального саммита по вакцинам выделят 8 млрд долларов на программу иммунизации -1

Встреча, которая состоялась накануне, прошла в формате видеоконференции. Участие в переговорах приняли 35 глав государств и правительств.

Еврокомиссия обязалась в ближайшие 5 лет предоставить альянсу 300 миллионов евро. 500 миллионов выделит Франция. Хотя всеобщее внимание сейчас приковано к получению вакцины от COVID, участники саммита пообещали поддержать финансово кампанию вакцинации от кори, полиомиелита и брюшного тифа, выделив на нее свыше 7 млрд долларов.

# Коронавирус # Фотофакт

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