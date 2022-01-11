«Почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков?» Токаев поручил расследовать причины беспорядков

Новости Казахстана. На фоне нормализации ситуации в Казахстане Касым-Жомарт Токаев 11 января заявил о завершении миссии ОДКБ в стране. Вывод миротворческих сил запланирован на 13 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, последние события в Казахстане побудили президента к переменам. Об этом было заявлено на заседании парламента, на котором представили нового премьер-министра. Ему поручено в течение трех недель сформировать программу действий правительства, так как, по заявлению президента, система государственного управления требует реформирования. Также на заседании обсудили создание специальной следственной группы, которая займется расследованием причин беспорядков.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Следует найти и наказать всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан. Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками. Другой крайне важный момент: почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма? Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу: раскрыть все причины и детали трагедии.

Для расследования уже сделаны первые шаги. Нацбанку Казахстана поручено обеспечить проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих финансы за границу. Помимо этого, правительство за два месяца разработает и примет программу по повышению доходов населения и Социальный кодекс.