В Германии тысячи людей вышли на митинги из-за предстоящего ужесточения антиковидных мер

Новости Германии. В Германии тысячи людей вновь протестуют против антиковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Германии тысячи людей вновь протестуют против антиковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Магдебурге это произошло, несмотря на требования полицейских воздержаться от походов на несанкционированные митинги, которые запрещены в условиях распространения нового штамма коронавируса. Сейчас полиция устанавливает личности участников акции. Им грозит штраф.
Напомним, в Германии протесты начались после того, как там объявили о предстоящих ужесточениях ограничений для непривитых людей. Для посещения абсолютно всех общественных мест потребуется как минимум две дозы вакцины или отрицательный ПЦР-тест.