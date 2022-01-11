В Германии тысячи людей вышли на митинги из-за предстоящего ужесточения антиковидных мер

Новости Германии. В Германии тысячи людей вновь протестуют против антиковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Магдебурге это произошло, несмотря на требования полицейских воздержаться от походов на несанкционированные митинги, которые запрещены в условиях распространения нового штамма коронавируса. Сейчас полиция устанавливает личности участников акции. Им грозит штраф.