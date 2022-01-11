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В Германии тысячи людей вышли на митинги из-за предстоящего ужесточения антиковидных мер

11 января 2022 07:59
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Новости Германии. В Германии тысячи людей вновь протестуют против антиковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии тысячи людей вышли на митинги из-за предстоящего ужесточения антиковидных мер-1

В Магдебурге это произошло, несмотря на требования полицейских воздержаться от походов на несанкционированные митинги, которые запрещены в условиях распространения нового штамма коронавируса. Сейчас полиция устанавливает личности участников акции. Им грозит штраф.  

В Германии тысячи людей вышли на митинги из-за предстоящего ужесточения антиковидных мер-4

Напомним, в Германии протесты начались после того, как там объявили о предстоящих ужесточениях ограничений для непривитых людей. Для посещения абсолютно всех общественных мест потребуется как минимум две дозы вакцины или отрицательный ПЦР-тест.  

# Коронавирус # Фотофакт

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