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В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей

22 марта 2019 11:41
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Новости Великобритании. В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей. В городе Бирмингем неизвестный разбил окна зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей-1

В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей-3

В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей-5

В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей-7

Нападавшего зафиксировали камеры наблюдения. Однако задержать его пока не удалось. Мотивы подозреваемого неизвестны. Расследованием этого дела занялись сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом.

Акты вандализма в Британии произошли спустя неделю после атак на мечети в Новой Зеландии. В связи с этим усилены меры безопасности.

«Наши сердца разбиты». Теракт в мечетях Новой Зеландии унес жизни 49 человек

В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей-10

В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей-12

# Нападение # Фотофакт

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