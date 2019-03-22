Новости Великобритании. В Великобритании расследуют нападение на пять мечетей. В городе Бирмингем неизвестный разбил окна зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавшего зафиксировали камеры наблюдения. Однако задержать его пока не удалось. Мотивы подозреваемого неизвестны. Расследованием этого дела занялись сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом.

Акты вандализма в Британии произошли спустя неделю после атак на мечети в Новой Зеландии. В связи с этим усилены меры безопасности.

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