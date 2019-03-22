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В Китае водитель наехал на толпу пешеходов: шесть человек погибли, девять пострадали

22 марта 2019 11:36
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Новости Китая. Смертельное ДТП: в Китае водитель авто наехал на толпу: шесть человек погибли, девять пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае водитель наехал на толпу пешеходов: шесть человек погибли, девять пострадали-1

В Китае водитель наехал на толпу пешеходов: шесть человек погибли, девять пострадали-3

ЧП произошло в городе Цзаоян. Когда неизвестный совершил наезд, люди шли в храм по перекрытой для автомобилей улице. Прибывшие на место сотрудники полиции застрелили злоумышленника.

Администрация города сообщает, что перед тем как наехать на толпу, мужчина ранил дома ножом свою жену и дочь.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Пострадавших доставили в больницу.

# Авария # Фотофакт

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