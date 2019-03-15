«Наши сердца разбиты». Теракт в мечетях Новой Зеландии унес жизни 49 человек

Новости Новой Зеландии. Мы продолжаем следить за развитием событий в новозеландском городке Крайстчёрч, где утром 15 марта совершено нападение на прихожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла около пяти утра по минскому времени. Вооруженные люди ворвались в два расположенных рядом здания и открыли стрельбу. На данный момент известно уже о 49 погибших.

Этот день уже вошел в историю страны как «черная пятница». В мечетях заканчивалась молитва. В это время 28-летний австралиец Брентон Таррант на бежевом минивэне припарковался на улице Динс-Авиню включил на своем гаджете кнопку «в эфире», на видео заметно: на переднем сидении и в багажнике автомобиля находится оружие, боеприпасы и канистры с бензином. А дальше мужчина, одетый в милитари, пошел убивать.

Смерть в прямом эфире. Трансляция в соцсети длилась 17 минут. Эти шокирующие и не постановочные кадры уже облетели весь мир. Первая жертва упала прямо в дверях мечети. Дальше – бесперебойные выстрелы.

Очевидцы:

Наши сердца разбиты. Это так печально и так не должно происходить в нашей стране. Я начала отходить от шока, и теперь я злюсь и очень возмущаюсь. Каждый человек должен чувствовать себя в безопасности, чтобы молиться так, как он хочет.

Почти полсотни убитых, десятки раненых. Среди жертв есть дети. Свидетели утверждают, что в двух мечетях на момент захвата было около полутысячи человек.



Майкл Буш, комиссар полиции Новой Зеландии:

Активная стрельба произошла в двух мечетях. Наши полицейские заблокировали эти места. Задержано 4 человека. Среди них есть и гражданин, рожденный в Австралии. Сейчас продолжаем выяснять, есть ли у них сообщники.

Задержаны трое мужчин и женщина. Среди них и нападавший, который собственно и вел прямую трансляцию. Известно, что он придерживается ультраправых взглядов, а перед расстрелом в интернете опубликовал многостраничный манифест с неонацистскими высказываниями.

Собственно, это и поясняет мотивы преступления. Автор конкретно заявляет, что на эту атаку мечети подтолкнул теракт, совершенный радикальными исламистами в 2017 году в Стокгольме. Отдельно Таррант выделил гибель 11-летней девочки, подчеркнув, что мстит именно за нее. Кроме того, из текста понятно – кумир новозеландского террориста – Брейвик. Однако принадлежность к какой-либо террористической группировке мужчина опровергает.



Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:

Атаку можно охарактеризовать только как теракт, совершенный ультраправыми радикалами.

Пока ничто не указывает на то, что террористов было больше четырех, однако расследование продолжается. Власти страны изменили уровень национальной безопасности на «высокий». Уже известно: террористы планировали и другие нападения. На улицах Крайстчерча обнаружены еще несколько самодельных взрывных устройств, установленных на припаркованных автомобилях. Полиция их обезвредила. В городе закрыли все школы. Воздушное пространство взято под контроль.