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В Великобритании никогда не смогут изъять активы РФ

15 апреля 2024 11:24
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Вероятно, несмотря на агрессивные заявления политиков, Британия не будет конфисковывать «замороженные» активы и имущество российских граждан, так как это может идти вразрез с законодательством и повредить репутации национальных финансовых институтов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

«Реальность такова, что Британия, вероятно, никогда не отберёт у России деньги...» – заключает издание.

Изъятие личных средств может привести к ревизии законов и нарушить право на справедливый суд. Процедура конфискации может затянуться и вызвать серьезные проблемы для стран, подписавших ЕКПЧ (Европейская конвенция по правам человека).

Газета также указывает, вопрос о судьбе замороженных средств может быть использован Западом в качестве инструмента воздействия на РФ в ходе будущих переговоров о мире по украинской проблеме.

# Международная политика

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