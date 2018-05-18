В Великобритании акробат сорвался с 10-метровой высоты и остался жив

Новости Великобритании. На острове Гернси, который входит в состав коронных владений Великобритании, произошёл несчастный случай.

Как сообщает Daily Mail, 23-летний цирковой акробат во время выступления сорвался с десяти метров. Мужчина выпал из движущегося колеса во время исполнения трюка.

Аудитория закричала, а сотрудники цирка незамедлительно начали оказывать помощь пострадавшему. Циркача госпитализировали.

Через пару минут выступление продолжилось.

В больнице пациента осмотрели. Оказалось, что у акробата несколько синяков и ушибов.

«Во время падения я думал, что умру. Я упал на спину и ударился головой о пол, но это не лишило меня мужества. Я чувствую себя хорошо – никаких проблем», – сообщил упавший акробат.

Отмечается, что подобный номер единственный в Великобритании, который исполняется без страховки.

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