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В Великобритании акробат сорвался с 10-метровой высоты и остался жив

18 мая 2018 08:45
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Новости Великобритании. На острове Гернси, который входит в состав коронных владений Великобритании, произошёл несчастный случай.  

Как сообщает Daily Mail, 23-летний цирковой акробат во время выступления сорвался с десяти метров. Мужчина выпал из движущегося колеса во время исполнения трюка.  

Аудитория закричала, а сотрудники цирка незамедлительно начали оказывать помощь пострадавшему. Циркача госпитализировали.  

Через пару минут выступление продолжилось.  

В больнице пациента осмотрели. Оказалось, что у акробата несколько синяков и ушибов.  

«Во время падения я думал, что умру. Я упал на спину и ударился головой о пол, но это не лишило меня мужества. Я чувствую себя хорошо – никаких проблем», – сообщил упавший акробат.  

Отмечается, что подобный номер единственный в Великобритании, который исполняется без страховки.  

Зимой 2018 года в Тайване китаянка выпала из автомобиля, ехавшего на скорости около 100 км/ч.  

Девушка отделалась царапинами на ногах – подробнее здесь.  

# Несчастный случай # Видеофакт

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