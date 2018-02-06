Китаянка выпрыгнула из автомобиля на ходу и отделалась царапинами

Новости Китая. Жительница Китая выпрыгнула из движущейся машины и осталась цела.

По информации Daily Mail, автомобиль двигался по шоссе в Тайване на скорости почти 100 километров в час. Девушка находилась в машине своего молодого человека.

Момент попал на камеру видеорегистратора. На ролике показано, как внезапно открылась дверь автомобиля и из салона выпала девушка, которая покатилась по обочине.

Оказалось, что между девушкой и парнем произошла ссора. По словам местных правоохранителей, девушка в порядке – у нее лишь незначительные царапины на ногах.

Инцидент был признан несчастным случаем. Паре вынесли предупреждение и отпустили.