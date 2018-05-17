Значительно ужесточить шенгенскую визовую систему планирует Еврокомиссия

Речь идет о механизмах контроля и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о механизмах контроля и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработчики предлагают сверять все поданные на шенген документы с данными криминальной полиции, миграционных и антитеррористических служб. Также планируется создать единую базу, где будут храниться данные обо всех лицах, когда-либо запрашивавших разрешение на въезд. Упрощенный доступ к системе получат пограничники и силовики.
Причиной для изменений послужила информация о том, что некоторые боевики, устроившие теракты в Брюсселе, находились в розыске в разных странах ЕС. Однако известно об этом стало слишком поздно.