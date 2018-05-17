Значительно ужесточить шенгенскую визовую систему планирует Еврокомиссия

Речь идет о механизмах контроля и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработчики предлагают сверять все поданные на шенген документы с данными криминальной полиции, миграционных и антитеррористических служб. Также планируется создать единую базу, где будут храниться данные обо всех лицах, когда-либо запрашивавших разрешение на въезд. Упрощенный доступ к системе получат пограничники и силовики.