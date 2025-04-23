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В Ватикане проходит прощание с Папой Римским Франциском

23 апреля 2025 08:54
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В Ватикане началось прощание с Папой Римским Франциском. Его тело в гробу выставлено в соборе Святого Петра, в который можно будет приходить в течение трех дней, в том числе в 23 и 24 апреля до полуночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ватикане проходит прощание с Папой Римским Франциском-2

В итальянской столице значительно повышены меры безопасности. Под особый контроль взята площадь Святого Петра, вокзалы. В небе объявлен режим бесполетной зоны, задействована система перехвата беспилотников. Ожидается, что за это время десятки тысяч человек прибудут в Ватикан, чтобы воздать честь понтифику. 

В Ватикане проходит прощание с Папой Римским Франциском-4

Ампаро Рамон Фернандес, турист (Испания):
По моему мнению, церковь немного отстала в некоторых аспектах, особенно в отношении женщин, и мне кажется, что Папа Франциск инициировал путь, которому следует следовать, а именно открыть церковь для всех.

В Ватикане проходит прощание с Папой Римским Франциском-6

Мария Марсильва, турист (Колумбия):
Я надеюсь, что новым папой будет кто-то вроде Франциска, а если нет, то в любом случае он должен вносить позитивные изменения, как он. Это был бы идеальный сценарий. 

Сами похороны пройдут в субботу, 26 апреля. В своем завещании Папа Франциск распорядился, чтобы они были скромными. Согласно последней воле понтифика, его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре, а не в соборе Святого Петра, как многих его предшественников. После церемонии все внимание полутора миллионов католиков вновь будет приковано к Ватикану. Где с 6 по 10 мая должен пройти конклав, на котором кардиналы выберут нового главу римско-католической церкви.

# Папа Римский Франциск

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