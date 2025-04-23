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Глава МИД Британии Лэмми отказался от участия в переговорах по Украине – Sky News

23 апреля 2025 08:11
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Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми не будет участвовать в переговорах по Украине в Лондоне, пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Глава МИД Британии Лэмми отказался от участия в переговорах по Украине – Sky News-1

Фото: Pinterest

Такие известия последовали на фоне отмены участия в запланированной встрече государственного секретаря США Марко Рубио и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

Ранее стало известно об откладывании визита в столицу королевства министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, а также ее коллеги Жана-Ноэля Барро.

# Международная политика

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