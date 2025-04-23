Глава МИД Британии Лэмми отказался от участия в переговорах по Украине – Sky News

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми не будет участвовать в переговорах по Украине в Лондоне, пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Такие известия последовали на фоне отмены участия в запланированной встрече государственного секретаря США Марко Рубио и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

Ранее стало известно об откладывании визита в столицу королевства министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, а также ее коллеги Жана-Ноэля Барро.