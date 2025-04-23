В Нью-Джерси объявлена массовая эвакуация из-за лесных пожаров

Огнем охвачено около четырех тысяч гектаров земли, и спасатели пока бессильны остановить пламя. Под угрозой уничтожения почти полторы тысячи домов. В безопасные места вынуждены перебраться три тысячи местных жителей. 25 тысяч человек остались без электричества. Закрыта основная автомагистраль штата. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.