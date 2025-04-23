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В Нью-Джерси объявлена массовая эвакуация из-за лесных пожаров

23 апреля 2025 08:09
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Массовая эвакуация объявлена в американском штате Нью-Джерси. Там пылают масштабные лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Джерси объявлена массовая эвакуация из-за лесных пожаров-2

Огнем охвачено около четырех тысяч гектаров земли, и спасатели пока бессильны остановить пламя. Под угрозой уничтожения почти полторы тысячи домов. В безопасные места вынуждены перебраться три тысячи местных жителей. 25 тысяч человек остались без электричества. Закрыта основная автомагистраль штата. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

# США # Пожары

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