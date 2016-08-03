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В Вашингтоне в первый раз за 15 лет расцвёл «трупный цветок»

03 августа 2016 11:15
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Нескончаемая очередь из желающих поглядеть на цветение «трупного цветка» вытянулась к одной из грядок Вашингтонского ботанического сада. Растение, носящее греческое имя аморфофаллус, распускается, распространяя окрест себя запах тухлых яиц и чего-то ещё, отвратительно-гнилостного.

Вместе с тем, событие это является настолько редким, что его можно считать уникальным. Аморфофаллус лишь лет за 15 накапливает достаточное количество газов, чтобы уже метрах в 50 от него следовало зажимать нос. Более того, сразу полдюжины «трупных цветков» зацвели в США за последние несколько месяцев. Это ботаники и вовсе почитают за совершенно исключительный природный феномен.

Дело в том, что искусственно это растение культивируют два века. И за всё это время распустившиеся цветы удавалось наблюдать лишь 157 раз. Видеть подобное несколько раз за год не доводилось прежде никому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Необычное

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