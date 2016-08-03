В Брайтоне открывается 150-метровый конкурент колеса обозрения London Eye

Новости Великобритании. Архитекторы из Брайтона попытались забить баки своим коллегам, что создали «Лондонский глаз» (движущуюся обзорную площадку).

Теперь рекордное сооружение подобного рода подымает до 200 человек на высоту в 150 метров.

И делает это, понятно, в Брайтоне. Дальность обзора здесь достигает 50 километров.

Не только творческая ревность к лондонцам, но практический расчет стал причиной реализации столь масштабного проекта: ожидается, что 700 тысяч визитеров ежегодно будут приносить городской казне Брайтона не менее 25 миллионов фунтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.