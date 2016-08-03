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В Брайтоне открывается 150-метровый конкурент колеса обозрения London Eye

03 августа 2016 11:14
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Новости Великобритании. Архитекторы из Брайтона попытались забить баки своим коллегам, что создали «Лондонский глаз» (движущуюся обзорную площадку).

Теперь рекордное сооружение подобного рода подымает до 200 человек на высоту в 150 метров.

И делает это, понятно, в Брайтоне. Дальность обзора здесь достигает 50 километров.

Не только творческая ревность к лондонцам, но практический расчет стал причиной реализации столь масштабного проекта: ожидается, что 700 тысяч визитеров ежегодно будут приносить городской казне Брайтона не менее 25 миллионов фунтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Архитектура

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