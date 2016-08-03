В Бразилии в преддверии Олимпиады-2016 резко увеличился объём наркотрафика

Новости Бразилии. Неожиданное влияние оказали скорые Олимпийские игры в Рио на криминогенную ситуацию в регионе. В Бразилии и окрестных странах снизились показатели насильственной преступности, зато выросло число правонарушений, связанных с наркотиками.

Перуанская полиция рапортует о резком увеличении объемов кокаина, который пытаются доставить через аэропорт Лимы в Бразилию. Видимо, в расчёте на ажиотажный спрос и высокие прибыли, белый порошок в столицу Олимпиады транспортируют по суше, воздуху и морю.

Перуанская авиационная полиция ежедневно задерживает около 100 курьеров, некоторые из них прячут в багаже до 10 килограммов кокаина.

Если предположить, что в разы выросла не только раскрываемость, но и объемы трафика, которые пресечь не удалось, полицию в Рио ждёт нелегкая работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.