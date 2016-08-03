В Индии обвалился каменный мост: вместе с ним в воду упали 2 автобуса и несколько легковых автомобилей

Новости Индии. В индийском штата Махараштра сезонные ливни подмыли столетний каменный мост. Вместе с несколькими пролетами в бурный поток рухнули 2 автобуса и не установленное пока количество легковых автомобилей.

По самым осторожным подсчетам, без вести пропали от 20 до 30 человек. Надежд на их спасение остается мало, хотя поисковые работы ведутся сотнями пожарных и военных.

Мост был выстроен еще в колониальную эпоху. Он не соответствовал современным стандартам надежности да, вдобавок, и ремонтировался редко.

Центральная и северо-восточная Индия сейчас страдает от наводнений, вызванным муссонными ливнями. Число жертв перевалило за 100, а нынешний инцидент обещает сделать мартиролог еще длиннее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.