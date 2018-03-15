В Вашингтоне тысячи школьников протестуют с целью призвать правительство страны ужесточить контроль над оборотом оружия

Новости США. Тысячи школьников вышли на акцию протеста в Вашингтоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они собрались у Капитолия и почтили молчанием память 17 учащихся, погибших при стрельбе в Паркленде. Плакаты и лозунги подростков призывают правительство страны ужесточить контроль над оборотом оружия.

Данные департамента здравоохранения гласят: именно молодые люди до 24 лет чаще всего становятся жертвами применения огнестрелов.