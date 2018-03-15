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В Вашингтоне тысячи школьников протестуют с целью призвать правительство страны ужесточить контроль над оборотом оружия

15 марта 2018 12:40
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Новости США. Тысячи школьников вышли на акцию протеста в Вашингтоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне тысячи школьников протестуют с целью призвать правительство страны ужесточить контроль над оборотом оружия-1

Они собрались у Капитолия и почтили молчанием память 17 учащихся, погибших при стрельбе в Паркленде. Плакаты и лозунги подростков призывают правительство страны ужесточить контроль над оборотом оружия.

В Вашингтоне тысячи школьников протестуют с целью призвать правительство страны ужесточить контроль над оборотом оружия-3

Данные департамента здравоохранения гласят: именно молодые люди до 24 лет чаще всего становятся жертвами применения огнестрелов.

В Вашингтоне тысячи школьников протестуют с целью призвать правительство страны ужесточить контроль над оборотом оружия-5

Ранее палата представителей США приняла законопроект, в рамках которого школам предоставляется 50 миллионов долларов для обучения и вооружения преподавателей. По мнению депутатов, такая мера должна обезопасить воспитанников и персонал учебных заведений. Однако не приведет ли это к трагическим последствиям?

В Вашингтоне тысячи школьников протестуют с целью призвать правительство страны ужесточить контроль над оборотом оружия-7

# Акции протеста # Фотофакт

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