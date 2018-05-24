На складе пиротехники в Испании прогремел взрыв: под завалами могут находиться люди

Новости Испании. В результате происшествия, по разным данным, погибло до 4 человек и 27 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв произошел в жилом доме, отдельное помещение которого и было отведено под склад. В результате, также оказались полностью разрушены соседние здания и повреждены припаркованные автомобили.

По данным медиков, в числе пострадавших семеро детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Местной полицией задержан владелец склада. Есть вероятность новых взрывов, а под завалами домов все еще могут оставаться люди.