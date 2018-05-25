Самодельная бомба взорвалась в канадском ресторане

Новости Канады. Инцидент произошел в провинции Онтарио. Ранения получили 15 человек,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они были госпитализированы. Трое из них в критическом состоянии.

На месте ЧП работают специалисты, которые должны установить обстоятельства произошедшего. Полицейские подозревают, что инцидент может быть связан с терроризмом. В розыск уже объявлены двое подозреваемых, которые могли привести в действие взрывное устройство.