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В США кошка ехала на крыше автомобиля при скорости около 100 км/ч

25 мая 2018 09:05
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Новости США. 18 мая в штате Небраска кошка сидела на крыше ехавшего автомобиля. Машина двигалась на скорости около 100 км/ч.  

Как сообщает Daily Mail, водитель и пассажиры этого транспортного средства не знали, что везут «зайца». Животное заметили люди, проезжавшие рядом. Они начали подавать сигналы, чтобы водитель автомобиля с кошкой на крыше остановил машину.  

Видео с кошкой было опубликовано в социальных сетях, где сразу получило множество комментариев.  

«Сколько из 9 жизней было потрачено на эту поездку? Вау! Похоже, всё закончилось хорошо. Спасибо за вашу помощь»,  

«Нет слов. Думаю, я затаил дыхание. Счастлив, что всё закончилось хорошо. (Интересно, а если бы это был их кот?)»,  

«60 миль в час!»,  

«Всё ещё не могу в это поверить».  

История с кошкой закончилась благополучно. Млекопитающее находится дома, чувствует себя хорошо. Животному дали имя «Rebel (Бунтарь)».  

На неделе в Канаде две рыси ссорились «человеческими» голосами.  

«Им даже было всё равно, что мы были там» (здесь подробнее).  

# Дикие животные

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