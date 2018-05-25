В США кошка ехала на крыше автомобиля при скорости около 100 км/ч

Новости США. 18 мая в штате Небраска кошка сидела на крыше ехавшего автомобиля. Машина двигалась на скорости около 100 км/ч.

Как сообщает Daily Mail, водитель и пассажиры этого транспортного средства не знали, что везут «зайца». Животное заметили люди, проезжавшие рядом. Они начали подавать сигналы, чтобы водитель автомобиля с кошкой на крыше остановил машину.

Видео с кошкой было опубликовано в социальных сетях, где сразу получило множество комментариев.

«Сколько из 9 жизней было потрачено на эту поездку? Вау! Похоже, всё закончилось хорошо. Спасибо за вашу помощь»,

«Нет слов. Думаю, я затаил дыхание. Счастлив, что всё закончилось хорошо. (Интересно, а если бы это был их кот?)»,

«60 миль в час!»,

«Всё ещё не могу в это поверить».

История с кошкой закончилась благополучно. Млекопитающее находится дома, чувствует себя хорошо. Животному дали имя «Rebel (Бунтарь)».

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