США намерены ввести дополнительные пошлины на товары из 60 стран

Соединенные Штаты ужесточают торговую политику. Администрация США предлагает ввести дополнительные пошлины от 10 до 12,5 % на товары из 60 стран, включая Китай, Канаду, Мексику и весь Европейский союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне утверждают, что эти государства якобы недостаточно борются с ввозом продукции, произведенной с использованием принудительного труда. По словам американских чиновников, рабочие в США не должны конкурировать в неравных условиях. В свою очередь Еврокомиссия уже назвала такие претензии необоснованными. Инициатива ввести подобные пошлины стала результатом расследований, проведенных в рамках раздела 301 закона США о торговле. Публичные слушания намечены на 7 июля. Если предложение примут, это станет одной из крупнейших тарифных мер Вашингтона за последние годы.