Польша официально предложила Пентагону создать на своей территории постоянную военную базу

Варшава решила окончательно закрепить за собой статус одного из главных военных плацдармов США в Европе. Министр обороны Польши официально предложил Пентагону разместить в стране постоянную американскую военную базу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если раньше речь шла о временной ротации подразделений, то теперь польские власти готовы обсуждать долгосрочное присутствие американских военных и связанные с этим финансовые обязательства. Отметим, Польша уже сейчас инвестирует 15 тысяч долларов в год в содержание каждого американского военного на своей территории. Страна занимает третье место в Европе по численности американских военных, уступая только Германии и Италии. Однако не все поляки разделяют планы польского правительства. Согласно последним социологическим опросам, единого мнения по этому вопросу среди жителей страны нет.