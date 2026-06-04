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Польша официально предложила Пентагону создать на своей территории постоянную военную базу

04 июня 2026 07:35
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Варшава решила окончательно закрепить за собой статус одного из главных военных плацдармов США в Европе. Министр обороны Польши официально предложил Пентагону разместить в стране постоянную американскую военную базу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша официально предложила Пентагону создать на своей территории постоянную военную базу-2

Если раньше речь шла о временной ротации подразделений, то теперь польские власти готовы обсуждать долгосрочное присутствие американских военных и связанные с этим финансовые обязательства. Отметим, Польша уже сейчас инвестирует 15 тысяч долларов в год в содержание каждого американского военного на своей территории. Страна занимает третье место в Европе по численности американских военных, уступая только Германии и Италии. Однако не все поляки разделяют планы польского правительства. Согласно последним социологическим опросам, единого мнения по этому вопросу среди жителей страны нет.

# Новости Польши

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