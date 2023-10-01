Сунак: военных Британии отправлять в Украину не будут

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что военнослужащие не будут участвовать в украинском конфликте и не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины. Об этом сообщает Sky News, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что нет ни единого британского солдата, которого отправили бы сражаться в нынешнем конфликте. Сунак также сообщил, что подготовка военных на территории Украины возможна в будущем.

Ранее в газете The Telegraph сообщалось, что Великобритания изучает возможность направления своих военнослужащих в Украину для подготовки бойцов ВСУ. По словам министра обороны Гранта Шэппса, это касается в первую очередь западной части страны, и Великобритания может сделать больше, чем просто подготовка бойцов украинских подразделений.

Британия уже обучила примерно тысячи бойцов ВСУ высадке десанта на малых катерах и шлюпках. Кроме этого, десять военных из Украины прошли первые в своем роде двухнедельные курсы обучения в армии королевства. В общей сложности в Великобритании прошли подготовку 20 тысяч солдат ВСУ.

Ранее Россия обратилась к странам НАТО с просьбой оказать военную поддержку Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Альянс принимают самое непосредственное участие в конфликте, причем не только поставками оружия, но и подготовкой личного состава непосредственно на территориях Великобритании, Германии, Италии и других стран.