Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днём образования КНР

Новости Китая. В Китае отмечают главный национальный праздник – День образования КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, на главной площади Пекина поднимают государственный флаг. На время торжеств все города преображаются: улицы украшают красными флагами, фонарями и гигантскими композициями из живых цветов. А массовые мероприятия сопровождаются народной музыкой. С важным праздником Председателя Китайской Народной Республики и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.