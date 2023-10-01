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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днём образования КНР

01 октября 2023 12:36
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Новости Китая. В Китае отмечают главный национальный праздник – День образования КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днём образования КНР-1

По традиции, на главной площади Пекина поднимают государственный флаг. На время торжеств все города преображаются: улицы украшают красными флагами, фонарями и гигантскими композициями из живых цветов. А массовые мероприятия сопровождаются народной музыкой. С важным праздником Председателя Китайской Народной Республики и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. 

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Си Цзиньпина # Фотофакт

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