В Латвии принят план военного укрепления границы с Беларусью

Латвия изолируется от Беларуси, усиливая границу. Предлоги те же, что и у литовцев. Наши прибалтийские соседи продолжают спасаться от мнимых угроз с востока. И на это Рига не жалеет ни средств, ни сил. Правительство страны утвердило план военного укрепления рубежей с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время там появятся усиленные оборонительные позиции для солдат и различные заграждения, противотанковые рвы, даже минные поля и склады для боеприпасов. Работы начнутся уже в марте. На очередной провокационный проект из бюджета будет выделено ни много ни мало 303 миллиона евро. Все ли средства будут целевыми, вопрос открытый.

В свое время при строительстве забора на границе с Беларусью в Латвии разгорелся коррупционный скандал. Как оказалось, при закупке необходимых материалов было похищено около 400 тысяч евро. Похожая история произошла и в Польше. Там при возведении пограничных укреплений ряд фирм и организаций через серые схемы отмывания денег и откатов и вовсе умудрились похитить более 60 миллионов евро. Причем часть этих денег пошла на содержание и финансирование белорусских экстремистов.