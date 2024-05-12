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В Варшаве горит большой торговый центр. 80% площади охвачено огнем

12 мая 2024 08:51
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В ночь на 12 мая в одном из торговых комплексов на севере Варшавы вспыхнул крупный пожар. Об этом пишет ТАСС.

Пожарная служба Польши сообщает, что огонь охватил более 80% площадей торгового центра площадью 62 500 кв. м.

Тушение огня ведется при участии 50 бригад пожарных, в том числе и специальной химико-экологической группы.

Сообщается, что никто не пострадал. Причины пожара пока неизвестны, но его стремительное разрастание связано с большим объемом тканей в торговых помещениях. Из-за дыма жители близлежащих районов советуют не открывать окна.

# Пожар

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