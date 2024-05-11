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Макрон вновь подтвердил готовность отправить французских военных в Украину

11 мая 2024 16:51
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К сожалению, основная часть западных политиков конфликты старается не потушить, а, напротив, разжечь. Один из таких «поджигателей», которые накаляют обстановку не только в регионе, но и в целом в мире – глава Франции. Сегодня, 11 мая, он вновь подтвердил готовность отправить французских военных в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон вновь подтвердил готовность отправить французских военных в Украину-1

Европа продолжает спонсировать этот конфликт. Правда, фронт для Запада – скорее склад, куда отправляют все ненужное. Накануне Париж передал Киеву старые ракеты. В самой Франции им грозила утилизация, но в Париже решили, что пропадать этому «добру» в Украине. Несмотря на всю спонсорскую помощь, многочисленные поставки оружия и техники, объективно партнеры Киева устали от происходящего. ВСУ не дают результатов, а запросы армии только растут. Впрочем, подкармливать ложными надеждами Зеленского – вполне рабочая схема. Сколько раз ему обещали членство Украины в НАТО и ЕС, столько раз и переносили сроки этого возможного присоединения.

Макрон вновь подтвердил готовность отправить французских военных в Украину-4

Теперь союзники предлагают подождать окончания конфликта и только потом вернуться к теме, а пока и дальше принимать списанное оружие и технику. Впрочем, как отмечают аналитики, участие Запада в судьбе Украины – в том числе попытка отвлечь внимание европейцев от внутренних проблем. Список дел того же Макрона не имеет конца, но он продолжает сотрясать информационное поле агрессивными и по факту пустыми заявлениями.

# НАТО # Эммануэль Макрон

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