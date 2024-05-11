К сожалению, основная часть западных политиков конфликты старается не потушить, а, напротив, разжечь. Один из таких «поджигателей», которые накаляют обстановку не только в регионе, но и в целом в мире – глава Франции. Сегодня, 11 мая, он вновь подтвердил готовность отправить французских военных в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа продолжает спонсировать этот конфликт. Правда, фронт для Запада – скорее склад, куда отправляют все ненужное. Накануне Париж передал Киеву старые ракеты. В самой Франции им грозила утилизация, но в Париже решили, что пропадать этому «добру» в Украине. Несмотря на всю спонсорскую помощь, многочисленные поставки оружия и техники, объективно партнеры Киева устали от происходящего. ВСУ не дают результатов, а запросы армии только растут. Впрочем, подкармливать ложными надеждами Зеленского – вполне рабочая схема. Сколько раз ему обещали членство Украины в НАТО и ЕС, столько раз и переносили сроки этого возможного присоединения.