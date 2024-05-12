Прямой эфир

Победителем конкурса «Евровидение-2024» стал Nemo из Швейцарии

12 мая 2024 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На конкурсе «Евровидение-2024» в Мальмё победу одержал швейцарский исполнитель Nemo с песней The Code, набрав 591 балл. Об этом пишет ТАСС.

На втором месте оказался хорватский певец Baby Lasagna с 547 баллами, а на третьем – украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с 453 баллами.

Песня Немо представляет собой микс оперы и рэпа и рассказывает о нарушении норм. После победы у победителя сломался трофейный микрофон, но ему выдали новый.

Победителей определяли по сумме баллов жюри и телезрителей из 37 стран. «Евровидение» состоялось в 68-й раз, чаще всего на нем побеждали Швеция и Ирландия (по 7 раз), а Норвегия установила антирекорд по последним местам – 12 раз.

# Евровидение

Другие новости рубрики

Все новости
Украинские власти проводят экстренную эвакуацию в Харьковской области
12 мая 2024 08:32

Украинские власти проводят экстренную эвакуацию в Харьковской области

Макрон вновь подтвердил готовность отправить французских военных в Украину
11 мая 2024 16:51

Макрон вновь подтвердил готовность отправить французских военных в Украину

FT: Венгрия стала партнёром Китая в противостоянии США после визита Си Цзиньпина
11 мая 2024 14:42

FT: Венгрия стала партнёром Китая в противостоянии США после визита Си Цзиньпина

Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил некоторые положения конституции
11 мая 2024 14:06

Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил некоторые положения конституции

Драки, протесты и люди без пола – шведский Мальмё готовится к финалу «‎Евровидения»‎
11 мая 2024 13:53

Драки, протесты и люди без пола – шведский Мальмё готовится к финалу «‎Евровидения»‎

В Париже не разделяют радости властей по поводу Олимпиады
11 мая 2024 13:46

В Париже не разделяют радости властей по поводу Олимпиады

Армия РФ освободила пять населенных пунктов под Харьковом
11 мая 2024 13:40

Армия РФ освободила пять населенных пунктов под Харьковом

МИД РФ: русофобская политика Финляндии привела страну к кризису
11 мая 2024 11:10

МИД РФ: русофобская политика Финляндии привела страну к кризису

Бразильские гребцы отказались от олимпийской мечты, чтобы помочь пострадавшим от наводнений
11 мая 2024 10:58

Бразильские гребцы отказались от олимпийской мечты, чтобы помочь пострадавшим от наводнений

В США объяснили, почему Киеву передали дополнительный пакет военной помощи
11 мая 2024 10:31

В США объяснили, почему Киеву передали дополнительный пакет военной помощи

Польша начала фортификационные работы на границе с Беларусью
11 мая 2024 10:30

Польша начала фортификационные работы на границе с Беларусью

ЕС утвердил соглашение о гарантиях для Украины
11 мая 2024 10:09

ЕС утвердил соглашение о гарантиях для Украины