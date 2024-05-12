Победителем конкурса «Евровидение-2024» стал Nemo из Швейцарии

На конкурсе «Евровидение-2024» в Мальмё победу одержал швейцарский исполнитель Nemo с песней The Code, набрав 591 балл. Об этом пишет ТАСС.

На втором месте оказался хорватский певец Baby Lasagna с 547 баллами, а на третьем – украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с 453 баллами.

Песня Немо представляет собой микс оперы и рэпа и рассказывает о нарушении норм. После победы у победителя сломался трофейный микрофон, но ему выдали новый.

Победителей определяли по сумме баллов жюри и телезрителей из 37 стран. «Евровидение» состоялось в 68-й раз, чаще всего на нем побеждали Швеция и Ирландия (по 7 раз), а Норвегия установила антирекорд по последним местам – 12 раз.