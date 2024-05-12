Украинская национальная полиция сообщает об эвакуации 970 человек из районов Харьковской области, расположенных в приграничных районах, начиная с пятницы. Об этом пишет РИА Новости.

Тамаз Гамбарашвили, глава городской администрации Волчанска, который подчиняется Киеву, заявил, что Волчанск и окрестные населенные пункты эвакуируются.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщал о боях в регионе, особенно в пограничных районах, и просил жителей не покидать своих убежищ. Он также отметил, что под контролем российских Вооруженных сил находится часть территории Харьковской области, граничащая с Белгородской областью, где проживает около 3 000 человек.