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В Украине жертвами поддельной водки стали 63 человека

19 октября 2016 05:50
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Новости Украины. В Харьковской, Донецкой и Житомирской областях продолжается череда смертей от отравления ядовитым алкоголем. Метиловый спирт, замаскированный под водку, уже унес жизни 63 человек, почти 150 оказались в больницах. Власти Украины предупреждают граждан об опасности и призывают быть осторожными, но новые случаи отравления лишь увеличивают цифры статистики.

Выявить всю поддельную водку не удается: она распространилась по маленьким деревенским магазинам.

Не установлено и происхождение поддельного алкоголя, хотя несколько подозреваемых уже задержаны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Алкоголь

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