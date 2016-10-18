Поросенок с двумя пятачками и тремя глазами родился в Китае: видеофакт

Новости Китая. По-свински ли поступила природа в отношении молочного поросенка, обсуждают сегодня в Китае.

Необычный новорожденный появился на свет с двумя пятачками и тремя глазами.

Хозяйка фермы, где и родился поросенок, такого пополнения сначала испугалась, но потом признала, что он достаточно мил, и теперь лично выкармливает нестандартного питомца из бутылочки.

Времени на трапезу у малыша, по понятным причинам, уходит вдвое больше, зато шанс самому отправиться на человеческий стол, по сравнению с собратьями, ничтожно мал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.