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Тайфун «Сарика» разрушает Китай: скорость ветра 160 км/ч (видеофакт)

18 октября 2016 19:21
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Новости Китая. На курортный китайский остров Хайнань обрушился тайфун «Сарика», который уже признан самым разрушительным, по меньшей мере, за последнее десятилетие.

Полмиллиона человек уже эвакуировано. Отложены 300 авиаперелетов.

Отменены рейсы круизных судов и паромов. Порывы ветра на побережье достигают 160 километров в час: он легко ломает деревья и рушит некоторые здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока масштабы урона оценить сложно: «Сарика» немедленно продвигается дальше.

# Фотофакт # тайфун

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