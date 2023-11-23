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В Украине заявили, что ВСУ приходится голыми руками разминировать минные поля

23 ноября 2023 10:35
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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинским саперам приходится вручную разминировать местность. Об этом пишет РИА Новости.

«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», – сказал чиновник.

Власти страны опасаются, что об их противостоянии забудут, а темпы поставок оружия замедлятся. По словам Шмыгаля, несмотря на неудачное контрнаступление, слово «тупик» находится вне закона.

Украина испытывает трудности в связи с наличием у России минных полей и укреплений. По сообщению министра обороны РФ, на начало октября, Украина потеряла с начала июня более 90 тыс. военнослужащих.

# Международная политика # Денис Шмыгаль

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