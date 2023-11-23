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Лесные пожары в Австралии распространились на город-миллионник Перт

23 ноября 2023 09:41
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Сотни спасателей пытаются обуздать разрушительные лесные пожары, полыхающие на западе Австралии. Огонь уже ворвался в один из крупных городов страны – Перт, где уничтожил 10 домов, машины и линии электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары в Австралии распространились на город-миллионник Перт-1

Сотни человек были вынуждены бросить все и срочно перебраться в безопасные места. Пожарные делают все возможное, чтобы остановить пламя, но ситуация с каждым часом только осложняется в том числе и из-за погоды. По прогнозам синоптиков, 23 ноября температура достигнет 40 градусов, а ветер по-прежнему будет сильным.

# Пожар # Фотофакт

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