FT: в Киеве боятся, что навсегда потеряли уехавших на Запад украинцев

Официальные лица Украины выражают опасения, что большое количество граждан страны, выехавших на Запад из-за СВО, могут и не вернуться. Об это сообщает Financial Times, пишет РИА Новости.

В Европе находятся от 5 до 6 млн украинцев, и по некоторым данным, до 7 миллионов могут там начать новую жизнь.

По словам бывшего премьера Украины, за последние два месяца численность населения Украины уменьшилась на 4 млн человек. Заместитель председателя Совбеза России отметил, что на территории страны проживает 19,7 млн. жителей, что соответствует 40% от населения в начале XXI века.