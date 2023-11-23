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FT: в Киеве боятся, что навсегда потеряли уехавших на Запад украинцев

23 ноября 2023 10:12
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Официальные лица Украины выражают опасения, что большое количество граждан страны, выехавших на Запад из-за СВО, могут и не вернуться. Об это сообщает Financial Times, пишет РИА Новости.

В Европе находятся от 5 до 6 млн украинцев, и по некоторым данным, до 7 миллионов могут там начать новую жизнь.

По словам бывшего премьера Украины, за последние два месяца численность населения Украины уменьшилась на 4 млн человек. Заместитель председателя Совбеза России отметил, что на территории страны проживает 19,7 млн. жителей, что соответствует 40% от населения в начале XXI века.

# Международная политика

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