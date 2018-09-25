В Украине в сентябре выпал снег. Фотофакт

Новости Украины. В Украине выпал снег в сентябре. Фото явления появились в социальных сетях.
По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, опубликованной в Facebook, снег теперь лежит на склонах горы Поп-Иван Черногорский.
Новости Украины. В Украине выпал снег в сентябре. Фото явления появились в социальных сетях.
По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, опубликованной в Facebook, снег теперь лежит на склонах горы Поп-Иван Черногорский.
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
По состоянию на семь утра 25 сентября в данной местности облачно и падает снег. Температура воздуха составляет 5 градусов ниже нуля.
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