В Иране день национального траура по жертвам теракта на военном параде в городе Ахваз

Новости Ирана. Утром в субботу 22 сентября группа неизвестных обстреляла толпу с трибун парада. Погибли 28 человек, пострадали более полусотни, в том числе женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за теракт взяла на себя организация «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», связанная с Саудовской Аравией. Президент Ирана заявил о причастности к инциденту США и «одной из стран Персидского залива». Глава государства отметил, что Вашингтон оказывает поддержку боевикам и провоцирует их на совершение терактов.