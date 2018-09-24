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В Иране день национального траура по жертвам теракта на военном параде в городе Ахваз

24 сентября 2018 12:56
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Новости Ирана. Утром в субботу 22 сентября группа неизвестных обстреляла толпу с трибун парада. Погибли 28 человек, пострадали более полусотни, в том числе женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Иране: неизвестные открыли огонь по людям во время военного парада

В Иране день национального траура по жертвам теракта на военном параде в городе Ахваз -1

Ответственность за теракт взяла на себя организация «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», связанная с Саудовской Аравией. Президент Ирана заявил о причастности к инциденту США и «одной из стран Персидского залива». Глава государства отметил, что Вашингтон оказывает поддержку боевикам и провоцирует их на совершение терактов.

# Теракт # Фотофакт

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