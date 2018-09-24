Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Польше: погибли два человека

Новости Польши. В Польше школьный автобус столкнулся с грузовиком: два человека погибли, семеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель и учительница, сопровождающая детей, погибли на месте. Шестеро детей госпитализированы – сейчас их жизни ничего не угрожает.