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Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Польше: погибли два человека

24 сентября 2018 12:59
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Новости Польши. В Польше школьный автобус столкнулся с грузовиком: два человека погибли, семеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Польше: погибли два человека-1

Водитель и учительница, сопровождающая детей, погибли на месте. Шестеро детей госпитализированы – сейчас их жизни ничего не угрожает.

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Польше: погибли два человека-4

Водитель грузовика получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу вертолетом. Причины аварии выясняются.

# Авария # Фотофакт

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