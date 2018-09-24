Мужчина с электрошокером пытался пробраться в Букингемский дворец

Новости Беларуси. В Лондоне на входе в Букингемский дворец задержали мужчину с электрошокером. Он пытался проникнуть на территорию британской королевской резиденции под видом туриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Лондоне на входе в Букингемский дворец задержали мужчину с электрошокером. Он пытался проникнуть на территорию британской королевской резиденции под видом туриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Охрана остановила подозрительного посетителя у входа во дворец. Прибывшие на место полицейские обыскали задержанного. С какой целью он пытался пронести оружие в внутрь, выясняется. Мужчина был взят под стражу.