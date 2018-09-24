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Мужчина с электрошокером пытался пробраться в Букингемский дворец

24 сентября 2018 12:57
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Новости Беларуси. В Лондоне на входе в Букингемский дворец задержали мужчину с электрошокером. Он пытался проникнуть на территорию британской королевской резиденции под видом туриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина с электрошокером пытался пробраться в Букингемский дворец-1

Охрана остановила подозрительного посетителя у входа во дворец. Прибывшие на место полицейские обыскали задержанного. С какой целью он пытался пронести оружие в внутрь, выясняется. Мужчина был взят под стражу.

# Необычное # Фотофакт

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