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В Украине проходят местные выборы

25 октября 2020 11:46
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Новости Украины. В Украине 25 октября проходят местные выборы, на которых избирают депутатов нескольких уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине проходят местные выборы-1

Ориентировочное количество избирателей в Украине составляет свыше 27 миллионов. Одновременно с выборами проводится и опрос, инициированный президентом.

В Украине проходят местные выборы-4

Он содержит пять вопросов. Например, «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» и «Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной раде?»

# Выборы # Владимир Зеленский # Фотофакт

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