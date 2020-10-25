В Украине проходят местные выборы

Новости Украины. В Украине 25 октября проходят местные выборы, на которых избирают депутатов нескольких уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ориентировочное количество избирателей в Украине составляет свыше 27 миллионов. Одновременно с выборами проводится и опрос, инициированный президентом.