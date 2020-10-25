Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в начале 2021 года

С 22 января 2021 года вступит в силу Договор о запрещении ядерного оружия. Все 50 стран-участниц ратифицировали документ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 22 января 2021 года вступит в силу Договор о запрещении ядерного оружия. Все 50 стран-участниц ратифицировали документ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он предусматривает запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.
Договор был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Последней страной, которая его ратифицировала, стал Гондурас.