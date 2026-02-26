Прямой эфир

В Украине прогремели взрывы в четырех городах

26 февраля 2026 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Украине прогремели взрывы в четырех городах-0

В Украине в четырех городах прогремели взрывы. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщения о детонации поступили из Полтаве, Харькове, Киеве и Запорожье, которые контролируются Вооруженными силами Украины.

В Харьковской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.

Российские войска атакуют военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса Украины высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру.

Фото: pixabay

# Международная политика # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Барселона повышает туристический сбор до одного из самых высоких в Европе
26 февраля 2026 07:58

Барселона повышает туристический сбор до одного из самых высоких в Европе

В Австралии задержаны двое мужчин по делу о похищении и убийстве 85‑летнего жителя Сиднея
26 февраля 2026 07:57

В Австралии задержаны двое мужчин по делу о похищении и убийстве 85‑летнего жителя Сиднея

ПВО РФ сбили 17 украинских беспилотников за ночь над регионами России
26 февраля 2026 07:43

ПВО РФ сбили 17 украинских беспилотников за ночь над регионами России