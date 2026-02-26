В Украине прогремели взрывы в четырех городах

В Украине в четырех городах прогремели взрывы. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщения о детонации поступили из Полтаве, Харькове, Киеве и Запорожье, которые контролируются Вооруженными силами Украины.

В Харьковской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.

Российские войска атакуют военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса Украины высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру.

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