Барселона повышает туристический сбор до одного из самых высоких в Европе

В Барселоне туристам вскоре придется платить заметно больше: город повышает туристический сбор до одного из самых высоких в Европе. Региональный парламент Каталонии утвердил закон, который с апреля фактически удваивает налог для гостей отелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для примера: двухдневное проживание пары в четырехзвездочном отеле – а это почти половина гостиничного фонда города – может подорожать примерно на 45 евро. Гости пятизвездочных отелей будут платить максимум – 15 евро за ночь. Решение вызвало смешанные реакции. Одни считают, что повышение поможет бороться с перенаселенностью и улучшит городские сервисы. Другие говорят, что новые расходы могут заставить их задуматься, стоит ли возвращаться в Барселону. Власти Каталонии объясняют: меры направлены на снижение туристической нагрузки и решение жилищного кризиса.

Сюзанна Мартинес Эредиа, пресс-секретарь социалистической партии Каталонии:

Туризм создает и побочные эффекты: повышенную нагрузку на общественные сервисы, больше давления на городское пространство и дополнительные сложности с доступностью жилья. Именно поэтому сегодня мы делаем шаг вперед с этим законопроектом и голосуем за по-настоящему ответственный туризм в муниципалитетах с большими ресурсами, внутренне учитывая его издержки. Это элементарный здравый смысл. Те, кто интенсивно пользуется общественными услугами, должны вносить вклад в их содержание.

Местные жители все активнее протестуют из-за роста краткосрочных аренд, которые, по их словам, подталкивают цены на жилье вверх. Четверть доходов от нового сбора будет направлена именно на развитие доступного жилья. Ранее Барселона уже объявила о планах полностью запретить краткосрочные туристические квартиры к 2028 году.