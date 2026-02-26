В Австралии задержаны двое мужчин по делу о похищении и убийстве 85-летнего жителя Сиднея. Полиция Нового Южного Уэльса сообщает: пенсионера увезли из его дома еще 13 февраля. Следователи уверены – это была ошибка, преступники перепутали человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне неподалеку от поля для гольфа в западном Сиднее были обнаружены человеческие останки. И полиция официально подтвердила: они принадлежат похищенному. Это стало ключевым моментом в расследовании преступления, которое с первых дней рассматривалось как особо тяжкое. Оба подозреваемых задержаны. Сейчас следователи устанавливают их роль в похищении, маршруты передвижения и возможных сообщников. Полиция намерена восстановить полую картину произошедшего. Дело вызвало широкий резонанс в обществе – как из-за жестокости преступления, так и из-за того, что жертвой стал человек, не имеющий отношения к предполагаемому конфликту.