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Фон дер Ляйен призвала Европу демонстрировать свою силу

09 марта 2026 13:38
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Фон дер Ляйен призвала Европу демонстрировать свою силу-0

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Европу решительно показывать свою силу. Об этом пишет ТАСС.

Такую позицию она изложила на конференции постоянных представителей стран-членов ЕС в Брюсселе.

По словам главы ЕК, Европа уже защитила интересы своих членов, например Дании, в ситуации с Гренландией и инвестирует в защиту от внешних информационных атак. Однако она считает, что этих мер недостаточно.

Она подчеркнула необходимость идти дальше и использовать все доступные инструменты, от экономических до военных, для противодействия агрессии и иностранному вмешательству.

Фото: pixabay

# Международная политика

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