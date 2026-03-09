Фон дер Ляйен призвала Европу демонстрировать свою силу

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Европу решительно показывать свою силу. Об этом пишет ТАСС.
Такую позицию она изложила на конференции постоянных представителей стран-членов ЕС в Брюсселе.
По словам главы ЕК, Европа уже защитила интересы своих членов, например Дании, в ситуации с Гренландией и инвестирует в защиту от внешних информационных атак. Однако она считает, что этих мер недостаточно.
Она подчеркнула необходимость идти дальше и использовать все доступные инструменты, от экономических до военных, для противодействия агрессии и иностранному вмешательству.
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